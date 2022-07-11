紐元下跌目標維持60美仙

本周三，紐央行將議息，加息半厘把其息率推上2.5厘是市場共識。雖然加息或是意料中事，但倘若息率被推上2.5厘，料對紐元仍可帶來支持。除了議息會議，本周二新西蘭亦將公布其5月份淨移民人口數字，同樣值得大

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