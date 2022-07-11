對於本周三加央行議息會議，市場估加息75基點的機率已增至98%，幾近共識。本周加央行會否落實加息75基點相當重要，因如該行加息步伐一旦落後於聯儲局，加元或會受壓。本周三，拜登沙特之旅是另一焦點，而重點

...