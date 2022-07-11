相信拜登政府 需要強美元

美國國會中期選舉將致，美國總統拜登的政府需要強美元來壓抑通脹。

面對快將來臨的11月美國國會中期選舉，拜登政府有壓力要盡快把通脹壓低，以為其選舉增籌碼。假如美國在本周三公布的6月通脹率（CPI），如市場

...