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相信拜登政府 需要強美元

名家專區 2022/07/11

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美國國會中期選舉將致，美國總統拜登的政府需要強美元來壓抑通脹。

面對快將來臨的11月美國國會中期選舉，拜登政府有壓力要盡快把通脹壓低，以為其選舉增籌碼。假如美國在本周三公布的6月通脹率（CPI），如市場

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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