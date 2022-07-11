相信拜登政府 需要強美元 名家專區 2022/07/11 分享： 分享： 美國國會中期選舉將致，美國總統拜登的政府需要強美元來壓抑通脹。 面對快將來臨的11月美國國會中期選舉，拜登政府有壓力要盡快把通脹壓低，以為其選舉增籌碼。假如美國在本周三公布的6月通脹率（CPI），如市場 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標維持1算 今日 歐元目標維持1算 英鎊先向1.16美元進發 今日 英鎊先向1.16美元進發 日圓有機向140進發 今日 日圓有機向140進發 澳元暫徘徊68美仙 今日 澳元暫徘徊68美仙 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 你可能感興趣 歐元目標維持1算 今日 01:00 歐元目標維持1算 英鎊先向1.16美元進發 今日 01:00 英鎊先向1.16美元進發 日圓有機向140進發 今日 01:00 日圓有機向140進發 最新專欄文章 加元支持位131 今日 加元支持位131 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 澳元暫徘徊68美仙 今日 澳元暫徘徊68美仙 日圓有機向140進發 今日 日圓有機向140進發 英鎊先向1.16美元進發 今日 英鎊先向1.16美元進發 中國 美國 美國聯儲局 美滙指數 美滙 加拿大央行 加元 紐元 新西蘭央行 澳元