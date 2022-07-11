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新興市場走資 A股逆市吸金

名家專區 2022/07/11

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踏入下半年，市場憂慮黑天鵝事件頻現，美國經濟進入先滯脹後衰退局面，商品領先指標石油和銅價自高位大幅回落，後來更瀉至20個月新低，是2020年11月以來最低，瀕臨衰退先兆。

受到俄烏戰爭帶來的供應中斷帶動

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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