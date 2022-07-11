新興市場走資 A股逆市吸金 名家專區 2022/07/11 分享： 分享： 踏入下半年，市場憂慮黑天鵝事件頻現，美國經濟進入先滯脹後衰退局面，商品領先指標石油和銅價自高位大幅回落，後來更瀉至20個月新低，是2020年11月以來最低，瀕臨衰退先兆。 受到俄烏戰爭帶來的供應中斷帶動 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 下半年前瞻 環球市場投資前景與風險 2022/07/04 下半年前瞻 環球市場投資前景與風險 油價高位回落 新興亞幣持續受壓 2022/06/27 油價高位回落 新興亞幣持續受壓 環球加息潮啟動 衝擊債券市場 2022/06/20 環球加息潮啟動 衝擊債券市場 中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 2022/06/13 中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 2022/06/06 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 經濟 金融 外滙 A股 商品 石油 經濟衰退 外滙儲備 銅價 能源危機