利用銀主身份賣樓避辣稅  究竟值唔值？   

第5波疫情衝擊下，二手樓價指數走勢飄忽，銀主盤存量連續數月高企150個的水平。市場甚至出現持貨未滿3年便淪為銀主盤的個案，不排除是業主為避免支付額外印花稅而索透過銀主身份賣樓，但是這種賣樓操作涉及不少風險，業主須詳細評估各項利弊。

...