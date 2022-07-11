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利用銀主身份賣樓避辣稅  究竟值唔值？   

名家專區 11:00 2022/07/11

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第5波疫情衝擊下，二手樓價指數走勢飄忽，銀主盤存量連續數月高企150個的水平。市場甚至出現持貨未滿3年便淪為銀主盤的個案，不排除是業主為避免支付額外印花稅而索透過銀主身份賣樓，但是這種賣樓操作涉及不少風險，業主須詳細評估各項利弊。

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欄名 : 樓市分析

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