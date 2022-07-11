利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 名家專區 11:00 2022/07/11 分享： 分享： 第5波疫情衝擊下，二手樓價指數走勢飄忽，銀主盤存量連續數月高企150個的水平。市場甚至出現持貨未滿3年便淪為銀主盤的個案，不排除是業主為避免支付額外印花稅而索透過銀主身份賣樓，但是這種賣樓操作涉及不少風險，業主須詳細評估各項利弊。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 解決供應問題 先由提高透度開始 2022/07/08 解決供應問題 先由提高透度開始 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 2022/07/07 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 2022/07/06 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 專家樓論 - 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 補地價 銀主盤 放盤 額外印花稅 信用卡 強拍