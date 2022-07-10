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俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能

國際 22:36 2022/07/10

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接下來對德國最重要的一件大事，相信是俄羅斯關閉北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道，按俄方公布，會在7月11日至21日閉管，以進行夏季維修。惟以俄歐目前的關係，這項暫時性措施長期化毫不出奇，隨時有關閉無重啟。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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