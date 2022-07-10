俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 國際 22:36 2022/07/10 分享： 分享： 接下來對德國最重要的一件大事，相信是俄羅斯關閉北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道，按俄方公布，會在7月11日至21日閉管，以進行夏季維修。惟以俄歐目前的關係，這項暫時性措施長期化毫不出奇，隨時有關閉無重啟。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 你可能感興趣 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 19:39 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 21:24 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 22:56 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 最新專欄文章 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 國金札記 - 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 2022/07/08 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 國金札記 - 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/07 低買高賣俄油 印度豬籠入水 國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 2022/07/06 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 政治 經濟 地緣政治 天然氣 歐洲 德國