重推空置稅？ 消息：未必即出手

上屆政府在2018年曾提出徵收一手樓空置稅，最終卻放棄立法，財爺陳茂波昨日在電台訪問中，表示有需要時不排除再推。港府是否有意再出此招？有港府消息直言，發展商現時囤積情況不算很嚴重，未必要立刻出手重推空

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