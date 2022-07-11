重推空置稅？ 消息：未必即出手 名家專區 2022/07/11 分享： 分享： 上屆政府在2018年曾提出徵收一手樓空置稅，最終卻放棄立法，財爺陳茂波昨日在電台訪問中，表示有需要時不排除再推。港府是否有意再出此招？有港府消息直言，發展商現時囤積情況不算很嚴重，未必要立刻出手重推空 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 陳茂波：減省法定程序 增房屋供應 今日 陳茂波：減省法定程序 增房屋供應 你可能感興趣 陳茂波：減省法定程序 增房屋供應 今日 01:00 陳茂波：減省法定程序 增房屋供應 最新專欄文章 有政戲 - 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 2022/07/08 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 有政戲 - 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 2022/07/07 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 有政戲 - 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 2022/07/06 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 2022/07/05 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 有政戲 - 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 2022/07/04 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 土地供應 陳茂波 一手空置稅 財政司