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重推空置稅？ 消息：未必即出手

名家專區 2022/07/11

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上屆政府在2018年曾提出徵收一手樓空置稅，最終卻放棄立法，財爺陳茂波昨日在電台訪問中，表示有需要時不排除再推。港府是否有意再出此招？有港府消息直言，發展商現時囤積情況不算很嚴重，未必要立刻出手重推空

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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