內地通脹 近憂遠慮 名家專區 2022/07/11 分享： 分享： 踏入下半年，經濟界對宏觀經濟起落議論紛紛，民間則比較關注物價的起落，進而開始討論起在全球通脹之下，在中國醞釀擴大投資來穩住經濟大盤下，中國會不會出現影響經濟的惡性通脹。 油價豬肉價走勢 觸動關注 這一關注 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 東南五省 中國經濟關鍵少數 2022/07/09 東南五省 中國經濟關鍵少數 國情知聞 - GDP能否達標 下半年拼內需 2022/07/08 GDP能否達標 下半年拼內需 國情知聞 - 內地樓市回暖 壓艙經濟大盤？ 2022/07/07 內地樓市回暖 壓艙經濟大盤？ 國情知聞 - 中國外貿新動向 7月中揭曉 2022/07/06 中國外貿新動向 7月中揭曉 國情知聞 - 全面鋪開 「以工代賑」 2022/07/05 全面鋪開 「以工代賑」 中國 經濟 人民幣 通脹 貨幣政策 CPI 李克強 PPI 豬價 美元