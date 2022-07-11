踏入下半年，經濟界對宏觀經濟起落議論紛紛，民間則比較關注物價的起落，進而開始討論起在全球通脹之下，在中國醞釀擴大投資來穩住經濟大盤下，中國會不會出現影響經濟的惡性通脹。

油價豬肉價走勢 觸動關注

這一關注

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