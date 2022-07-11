俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能

德國接下來最重要的一件大事，相信是俄羅斯關閉北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道。

按俄方公布，會在今日至下周四（21日）閉管，以進行夏季維修。惟以俄歐目前的關係，這項暫時性措施長期化毫不出

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