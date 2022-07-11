俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 名家專區 2022/07/11 分享： 分享： 德國接下來最重要的一件大事，相信是俄羅斯關閉北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道。 按俄方公布，會在今日至下周四（21日）閉管，以進行夏季維修。惟以俄歐目前的關係，這項暫時性措施長期化毫不出 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 國金札記 - 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 2022/07/08 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 國金札記 - 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/07 低買高賣俄油 印度豬籠入水 歐洲 俄羅斯 德國 電力 天然氣