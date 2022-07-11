【高增長股】電動車頭部企業要做到一樣嘢

美國電動汽車滲透率最近通過一個銷量臨界點——5%。根據分析，這一門檻標誌電動汽車開始大規模普及。

此外，全球能源車滲透率已到達10%，詳見圖6。

資料顯示，中國今年6月廠商批發銷量 221.4 萬輛，同比增長 41.3%，環比增長 37.4%。其中新能源乘用車批發銷量達到 57.1 萬輛，同比增長 141.4%，環比增長 35.3%，批發滲透率25.8%。

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為什麼5%這一臨界點如此重要？

因為大多數成功的新技術——電力、電視、手機、互聯網，甚至LED燈泡，都遵循一個S型的滲透曲線，S曲線的頂端代表了最後一批拒絕放棄舊有設備的人。在早期階段，銷售進展緩慢，一旦成為主流，銷售量就會出奇地加速。

5%沒有達到之前，銷售往往是緩慢和不可預測的。

不過，一些國家（主要是歐洲國家）使用插電式混合動力車，因此早期階段的滲透不太一致。直到10%的新車配備了插頭，這一更廣泛的電動車類別才達到了一個穩定的臨界點。例子見手機市場滲透率，以及中國今年6月新能源車銷量。

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分析師最近發佈的一份報告顯示，包括這些因素在內，全球在路上行駛的電動汽車剛剛超過2000萬輛；到明年年底，這一數位還將翻一番。

拜登政府去年更發佈了一項行政命令，要求到2030年電動汽車（包括插電式混合動力汽車）佔到新車總數的一半。根據臨界點分析，它應該能在幾年內超越這一目標。

汽車製造商臨界點

事實證明，汽車製造商也有所謂的臨界點。工廠必須重新裝備，供應鏈必須重新配置。為了實現最大限度的成本節約，整個汽車必須重新設計，並考慮電氣化。在歐洲，一旦汽車製造商季度銷售的10%轉向電動汽車，這個比例在不到兩年的時間就會翻三倍。

豐田是歐洲最大的汽車製造商，但電動汽車銷量還沒有達到10%的門檻。豐田的目標是到2030年電動汽車年銷量達到350萬輛，佔其1000萬輛汽車年銷量的35%。

迄今為止，全球電動汽車銷量的90%來自美國、中國和歐洲，這意味佔全球汽車年銷量約三分之一的國家還沒有超越臨界點。拉丁美洲、非洲或東南亞的國家都沒有實現這一飛躍。

儘管如此，根據國際能源署的資料，全球電動汽車的銷量在過去兩年中增長了兩倍。2021年全球汽車銷量的淨增長全部來自電動汽車，而據媒體預測，這一趨勢將無限期地持續下去，今年可能是電動汽車進軍市場的高峰期。

如果將這種臨界點分析應用到全球，去年全球純電動汽車的份額首次超過了5%的門檻；如果包括插電式混合動力汽車在內，10%的臨界點將在今年某個時候被突破。如果估計正確，需求預計會加速增長。

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