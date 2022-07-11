【錯位數據】強現實弱預期 投資靠「能見度」取勝

國家統計局公布6月份經濟數據，當中PPI （工業生產者出廠價格指數）按年漲6.1% ，漲幅比上月回落0.3個百分點，今年以來連續6個月回落；相反CPI （居民消費價格指數）則按年上漲2.5%，按月增0.4%。

在PPI呈現了強烈的結構分化，引證民生證券所指，呈現了強烈的結構分化，且反映了全球經濟「強現實 弱預期」的特徵。

金屬價格與預期密切相關，能源價格與現實關聯度更大，且兩者海內外表現同步。據6月PPI數據顯示，燃料動力類和化工原料類價格漲價，金屬類則呈跌價。工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降1.1% ，有色金屬材料及電線類價格下降1.0% 。該行表示，主要本質上反映市場對後期經濟看淡，但當前需求仍具韌性……

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