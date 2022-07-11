【錯位數據】強現實弱預期 投資靠「能見度」取勝（第二版）

6月中國CPI （居民消費價格指數）按年上漲2.5%，按月增0.4%，主要受豬價上行推升CPI，豬價尚未回落的情況下，或可能影響穩經濟定調，層層連鎖效應會限制貨幣政策靈活性。民生證券指出，CPI是否引發貨幣政策收緊，關鍵不在CPI的絕對水平，尤其當CPI僅由豬肉價格推漲。

這種情況下，CPI即便破3，央行都不會因此收緊貨幣，典型參考時間段是2019年。

至於6月PPI （工業生產者出廠價格指數）按年漲6.1% ，漲幅比5月回落0.3個百分點，今年以來連續6個月回落數據顯示。從工業生產者主要行業出廠價格中，燃料動力類和化工原料類價格漲價，金屬類則呈跌價，尤其工業生產、機械設備類行業漲跌幅顯示，生產成本明顯回落，有助改善行業負擔。該行指出，在PPI呈現了強烈的結構分化，且反映了全球經濟「強現實 弱預期」（遜於預期）的特徵。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

然而，當前海外市場的衰退交易熱潮，是「弱預期」背後的主要推手。

金屬價格與預期密切相關，能源價格與現實關聯度更大，且兩者海內外表現同步。據6月PPI數據顯示，燃料動力類和化工原料類價格漲價，金屬類則呈跌價。工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降1.1% ，有色金屬材料及電線類價格下降1.0% 。該行表示，主要本質上反映市場對後期經濟看淡，但當前需求仍具韌性……

----

（第二版更新於17：42分 新增券商評6月PPI數據）

獨家專訪 花旗劉顯達 下半年薦4大潛力板塊【下一頁】

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...