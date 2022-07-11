  • 34°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貨幣趨勢】美元升勢過份極端 譚雅玲料急貶時刻快至

財金猛人追蹤 14:55 2022/07/11

分享：

分享：

內地獨立經濟學家、中國外匯投資研究院院長譚雅玲評論美元過去一周升勢過份極端，但美元指向貶值傾向不變，加上市場變數已為美元貶值做好可能， 其中歐央行一項新工具或成當中的導火綫。

    點擊圖片放大

升值促貶值

她指出，美元過去一周上升幅度高達1.75%，升值極端，振幅高低懸殊達2.85%，歐元貶值至1.01美元，英鎊貶值至1.18美元。她認為美元指向貶值的傾向不變，但難以貶值的情形促使美元要使用超乎尋常的「升值促貶值」手法。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

獨家專訪 花旗劉顯達 下半年薦4大潛力板塊【下一頁

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【趨勢逆轉】野村陸挺：中國或爆新一波疫情 勿低估轉入下行周期風險
2022/07/09
【趨勢逆轉】野村陸挺：中國或爆新一波疫情 勿低估轉入下行周期風險
【熊市三部曲】陶冬料美國9成陷衰退 跌市與否關鍵繫於一個人？
2022/07/08
【熊市三部曲】陶冬料美國9成陷衰退 跌市與否關鍵繫於一個人？
【對沖基金之王】達里奧搵出俄烏戰事真輸家 橋水下一輪沽空目標現身？
2022/07/07
【對沖基金之王】達里奧搵出俄烏戰事真輸家 橋水下一輪沽空目標現身？
【末日博士】魯賓尼警告大市要跌5成 任何反彈只是「死貓彈」？（第三版）
2022/07/05
【末日博士】魯賓尼警告大市要跌5成 任何反彈只是「死貓彈」？（第三版）
【商界梟雄】黃光裕復興大計趕客 國美塗裝「元宇宙」變身「抽水股」？
2022/06/29
【商界梟雄】黃光裕復興大計趕客 國美塗裝「元宇宙」變身「抽水股」？
經濟衰退 經濟 貨幣政策 美股 歐元 通脹 失業率 美元 特里謝

上一篇文章

【追蹤女股神】Cathie Wood繼續聚焦生科股 ARKG增持5公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）

下一篇文章

【陸叔談大市】陳永陸：拜登在關稅問題上 全面「鬆手」機會不大（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【陸叔談大市】陳永陸：拜登在關稅問題上 全面「鬆手」機會不大（不斷更新）
【陸叔談大市】陳永陸：拜登在關稅問題上 全面「鬆手」機會不大（不斷更新）
【通脹Vs衰退】美銀料滙豐每股派息到2024年可翻一番
【通脹Vs衰退】美銀料滙豐每股派息到2024年可翻一番
【有升有息】花旗劉顯達 薦心水收息股
【有升有息】花旗劉顯達 薦心水收息股
專訪瑞士盈豐 料下半年中港股市跑出
專訪瑞士盈豐 料下半年中港股市跑出
【名家薦股】花旗劉顯達 捉緊國策受惠股
【名家薦股】花旗劉顯達 捉緊國策受惠股
【追蹤女股神】Cathie Wood繼續聚焦生科股 ARKG增持5公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood繼續聚焦生科股 ARKG增持5公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）