【貨幣趨勢】美元升勢過份極端 譚雅玲料急貶時刻快至

內地獨立經濟學家、中國外匯投資研究院院長譚雅玲評論美元過去一周升勢過份極端，但美元指向貶值傾向不變，加上市場變數已為美元貶值做好可能， 其中歐央行一項新工具或成當中的導火綫。

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升值促貶值

她指出，美元過去一周上升幅度高達1.75%，升值極端，振幅高低懸殊達2.85%，歐元貶值至1.01美元，英鎊貶值至1.18美元。她認為美元指向貶值的傾向不變，但難以貶值的情形促使美元要使用超乎尋常的「升值促貶值」手法。

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