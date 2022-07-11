【貨幣趨勢】美元升勢過份極端 譚雅玲料急貶時刻快至（第二版）

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【進口趨勢】內地今年進口勢頭大放緩 瑞銀汪濤料增長跌至單位數
內地獨立經濟學家、中國外匯投資研究院院長譚雅玲評論美元過去一周升勢過份極端，但美元指向貶值傾向不變，加上市場變數已為美元貶值做好可能， 其中歐央行一項新工具或成當中的導火綫。
升值促貶值
她指出，美元過去一周上升幅度高達1.75%，升值極端，振幅高低懸殊達2.85%，歐元貶值至1.01美元，英鎊貶值至1.18美元。她認為美元指向貶值的傾向不變，但難以貶值的情形促使美元要使用超乎尋常的「升值促貶值」手法。
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撰文 : 許江明 投資理財周刊
欄名 : 投資學堂