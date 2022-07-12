【億萬藍海】即時零售催生兩隻股王

即時零售的本質是餐飲外賣的延伸。2025年即時零售行業規模有望破萬億。

核心觀點︰

即時零售在這個時點具備投資的思考︰

1、需求復合增長率高，5年CAGR20%+；

2、供給受需求增長，成本曲綫持續下降；

3、格局穩定，融資環境加速出清。

過去5年，即時零售需求持續超預期，不斷有傳統商超和新勢力進入即時零售服務，但服務企業各有模式不同，從不同方向滿足消費者需求。即時零售包括平台和自營模式，平台模式主要是美團 （03690） 與京東 （09618） 競爭，建議從供給端角度去看不同企業競爭優勢，以及未來的盈利潛力。

1、行業概覽︰即時零售行業正面臨供需共振的時代性機遇

即時零售行業正處爆發期，2021年行業規模破2200億元（人民幣，下同）。自2008年以來受益宏觀經濟轉型，中國服務業及私人消費支出佔GDP比重均不斷攀升。2017年起，隨着餐飲外賣行業結束三足鼎立時代，各大巨頭開啟了全業態外賣的跑馬圈地，2016至2021年O2O平台模式GMV的CAGR為64%，即時零售行業正處於爆發期，不容錯過。

供需共振、疫情催化，2025年即時零售行業規模有望破萬億元。需求端︰2020年綫上外賣在中國餐飲大盤中的佔比已近20%，居民即時消費習慣已經普及，即時零售現有客群中白領及本科以上人群佔比均超50%，客群基礎厚結構佳客單價天花板高。供給端︰平台尋求第二成長曲，商戶經疫情錘擊亟需拓展綫上經營空間，兩者雙向奔赴。基於滲透率提升及需求側消費頻次上升，分別測算供給角度與需求角度的未來規模，結論趨於一致，即2025年行業規模有望破萬億元。



連接端萬億規模外，廣告端也不容小覷。即時零售主要賦能4大業態︰商超便利店、鮮花蛋糕店、藥店、連鎖品牌店。需求端來看，相比餐飲，新零售4大業態單店營收規模更高，有更大的體量去承擔營銷費用。供給端來看，相比傳統渠道，即時零售平台廣告投放精準度高；相比傳統電商，即時零售平台客群切分更細緻，商戶有較高意願傾斜廣告投入。

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