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憂監管重臨 勿捕風捉影

財金專欄 2022/07/12

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內地監管當局再有針對科技企業判罰大動作，市監局最新向包括騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）在內的多家科企，就違反《反壟斷法》的28宗舊案判罰，引發市場對監管浪潮重臨的憂慮。藍籌科技股ATMXJ

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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