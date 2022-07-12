憂監管重臨 勿捕風捉影 財金專欄 2022/07/12 分享： 分享： 內地監管當局再有針對科技企業判罰大動作，市監局最新向包括騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）在內的多家科企，就違反《反壟斷法》的28宗舊案判罰，引發市場對監管浪潮重臨的憂慮。藍籌科技股ATMXJ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 急加息定局 美股照反彈 2022/07/11 急加息定局 美股照反彈 透視中港美 - 約翰遜雖落台 雨未過天難晴 2022/07/09 約翰遜雖落台 雨未過天難晴 透視中港美 - 阿里第一上市 港成交未必增 2022/07/08 阿里第一上市 港成交未必增 透視中港美 - 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 2022/07/07 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 透視中港美 - IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 2022/07/05 IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 疫情 經濟 美國 金融 通脹 上海 騰訊 阿里巴巴 滴滴出行 騰訊控股（00700）