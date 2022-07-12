憂監管重臨 勿捕風捉影

內地監管當局再有針對科技企業判罰大動作，市監局最新向包括騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）在內的多家科企，就違反《反壟斷法》的28宗舊案判罰，引發市場對監管浪潮重臨的憂慮。藍籌科技股ATMXJ

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