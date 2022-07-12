鐵建避跌市 股息有7厘 財金專欄 2022/07/12 分享： 分享： 中港兩地股市昨日急挫，內地通脹和疫情共振，除非美國公布優於預期的削減對中國貨品加徵關稅措施，否則大市繼續探底。但高息股在震盪市況下往往是避難所，中國鐵建（01186）今年預測息率可超過7厘，加上盈利有 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【禍不單行】內地疫情通脹共振 恒指退守210（第四版） 2022/07/11 【禍不單行】內地疫情通脹共振 恒指退守210（第四版） 中字股實力談 - 中海油吸引 股息十多厘 2022/07/09 中海油吸引 股息十多厘 中字股實力談 - 【小暑股市熱】港股連周好淡爭持 節氣後可以吹升風（第四版） 2022/07/08 【小暑股市熱】港股連周好淡爭持 節氣後可以吹升風（第四版） 中字股實力談 - TCL估值上調 盈利拾級增長 2022/07/08 TCL估值上調 盈利拾級增長 中字股實力談 - 【等拜登救市】A股以退為進 港股逆轉要靠關稅（第四版） 2022/07/07 【等拜登救市】A股以退為進 港股逆轉要靠關稅（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 基建 疫情 中國 經濟 美國