鐵建避跌市 股息有7厘

中港兩地股市昨日急挫，內地通脹和疫情共振，除非美國公布優於預期的削減對中國貨品加徵關稅措施，否則大市繼續探底。但高息股在震盪市況下往往是避難所，中國鐵建（01186）今年預測息率可超過7厘，加上盈利有

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