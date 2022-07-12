  • 29°C
香港時間 : 2022712日 (週二) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀：中國股票有望跑贏全球

財金專欄 2022/07/12

分享：

分享：

2022年上半年市場劇烈震盪之勢迄今尚未平息。亞洲經歷了2000年以來最長的熊市，幾乎是平均回撤時間（8個月）的兩倍。對美國經濟衰退的擔憂彌漫之際，投資者需要為下半年市況依然艱難做好準備。而亞洲的抗震

...

撰文 : 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

中金：通脹高企 利率非頂
2022/07/08
中金：通脹高企 利率非頂
專訪 - 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖
2022/07/07
景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖
施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增
2022/07/06
施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增
道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢
2022/07/05
道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢
專訪 - 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖
2022/07/01
霸菱方偉昌：科技股下半年回暖
中國 經濟 美國 人民幣 日本 通脹 貨幣政策 股票 GDP 5G

上一篇文章

三色防疫考執行 轉碼準則須釐清

下一篇文章

又封城？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能
俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能
交易講場 - 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空
小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空
投資廣角鏡 - 嘉利賺多派少有何後着？
嘉利賺多派少有何後着？
美狂印鈔物價揚 港走資豈有通脹
美狂印鈔物價揚 港走資豈有通脹
趁壞消息吸收息股
趁壞消息吸收息股
宏觀眼界 - 炒數據
炒數據