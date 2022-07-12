瑞銀：中國股票有望跑贏全球

2022年上半年市場劇烈震盪之勢迄今尚未平息。亞洲經歷了2000年以來最長的熊市，幾乎是平均回撤時間（8個月）的兩倍。對美國經濟衰退的擔憂彌漫之際，投資者需要為下半年市況依然艱難做好準備。而亞洲的抗震

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