瑞銀：中國股票有望跑贏全球 財金專欄 2022/07/12 分享： 分享： 2022年上半年市場劇烈震盪之勢迄今尚未平息。亞洲經歷了2000年以來最長的熊市，幾乎是平均回撤時間（8個月）的兩倍。對美國經濟衰退的擔憂彌漫之際，投資者需要為下半年市況依然艱難做好準備。而亞洲的抗震 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：通脹高企 利率非頂 2022/07/08 中金：通脹高企 利率非頂 專訪 - 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 2022/07/07 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 2022/07/06 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 2022/07/05 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 專訪 - 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 2022/07/01 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 中國 經濟 美國 人民幣 日本 通脹 貨幣政策 股票 GDP 5G