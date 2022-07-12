【下半年展望】瑞銀胡一帆：中資股蓄勢上行 長短期均蘊藏機會

中港股市上半年反覆，惟第二季尋底後反彈，首6個月表現仍是主要市場中表現較佳。展望下半年，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆認為，在美國和歐洲面臨通脹壓力和衰退憂慮之際，預計中國經濟增長將在下半年反彈，並繼續支持中資股。建議短期聚焦在受惠於重啟的企業，長期而言，看好電動電動汽車供應鏈、智慧基礎設施和網路安全。

中美經濟走勢分歧 中資股料下半年續跑贏

上半年，港股恒指及A股上證綜分別逾6%，惟已是主要股市中跌幅較小，表現跑贏股市。展望下半年，在最新報告中，胡一帆認為，中國股市似乎已走過最壞時刻。過去16個月持續走低並跑輸主要股市後，中國在近期全球震盪下表現亮眼。截至6月底，MSCI中國指數跑贏美股標普500指數11.6個百分點，涵蓋新經濟龍頭的中概互聯網指數KWEB本月也跑贏納斯達克指數18.6個百分點。目前的問題是，這種領先表現能否持續。鑒於中美經濟走勢分歧，胡一帆認為中國股市料將在下半年繼續跑贏。

不過，這並不意味著後市一路平坦——中國仍面臨諸多風險，潛在的疫情封控和中概股退市風險都可能拖累市場情緒。繼近期的強勁表現後，我們依然看好中國市場，因其未來仍有上行空間，短期和長期內都蘊藏諸多機會。

料中國續寬鬆降準 攞脫封控期間低谷

為穩定經濟增長並促進就業，中國政府已下調存款準備金率、中期借貸便利利率和貸款市場報價利率，放鬆購車限制並實施減稅降費等。除信貸進一步寬鬆外，胡一帆預期今年內中國還有1至2次降準。因此，在美國和歐洲面臨衰退憂慮之際，預計中國經濟增長將在下半年反彈，擺脫第二季封控期間的低谷。

▼ 點擊圖片放大 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...