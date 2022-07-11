英牛油價熱議 與港比較無意思 國際 22:46 2022/07/11 分享： 分享： 筆者注意到，本港網民忽然對英國牛油價格充滿興趣，通脹關係，英國一件牛油售價增至約70港元（也有報道引用90港元的牛油品牌），本應是普通不過的物品加價消息，出奇地備受關注，筆者Facebook動態頁面近日遭相關消息洗版，已持續了至少一周，每天滑Facebook總會看到多篇英國牛油相關帖文。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 你可能感興趣 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 22:36 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 19:39 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 21:24 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 最新專欄文章 國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 今日 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 國金札記 - 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 2022/07/08 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 網絡熱話 經濟 罷工 英國 通脹 CPI