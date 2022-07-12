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英牛油價熱議 與港比較無意思

財金專欄 2022/07/12

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筆者注意到，本港網民忽然對英國牛油價格充滿興趣，通脹關係，英國一件牛油售價增至約70港元（也有報道引用90港元的牛油品牌），本應是普通不過的物品加價消息，出奇地備受關注，筆者Facebook動態頁面近

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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2022/07/11
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