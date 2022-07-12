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副局班底漸成形 再有上屆官員過渡

財金專欄 2022/07/12

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新一屆政府的副局長及政治助理班底，逐漸成形。據悉，上屆發展局副局長廖振新料過渡至現屆政府，轉任運輸及物流局副局長；已退休的房署助理署長陸子慧，有傳出任房屋局副局長。

發展局廖振新 轉任運輸局副局

今屆政府

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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