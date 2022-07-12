副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 財金專欄 2022/07/12 分享： 分享： 新一屆政府的副局長及政治助理班底，逐漸成形。據悉，上屆發展局副局長廖振新料過渡至現屆政府，轉任運輸及物流局副局長；已退休的房署助理署長陸子慧，有傳出任房屋局副局長。 發展局廖振新 轉任運輸局副局 今屆政府 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 重推空置稅？ 消息：未必即出手 2022/07/11 重推空置稅？ 消息：未必即出手 有政戲 - 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 2022/07/08 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 有政戲 - 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 2022/07/07 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 有政戲 - 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 2022/07/06 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 2022/07/05 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 傅流螢 政治 房屋局 運輸及物流局 任命 發展局 財政司 退休