局勢混亂 殃及外商! 財金專欄 02:30 2022/07/12 分享： 分享： 環球股市周一偏軟為主，投資者觀望美國周三宣布消費物價指數以及一眾銀行周四開始宣布業績。亞太區股市以日本表現較佳，上周五由於安倍遇刺的消息入市，本來上升的日股在收市時急回，初步調查顯示，是由於兇徒個人對 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 等待真正的大賺特賺! 2022/07/08 等待真正的大賺特賺! 投資坐標 - 好股超賣後買入良機! 2022/07/06 好股超賣後買入良機! 投資坐標 - 優先考慮一年派兩次股息! 2022/07/05 優先考慮一年派兩次股息! 投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！ 2022/07/01 「一帶一路股」進入收成期！ 投資坐標 - 半年穩收16厘超高股息！ 2022/06/29 半年穩收16厘超高股息！ 嘉利國際（01050） 福田實業（00420） 斯里蘭卡 澳門 理文化工（00746） 天德化工（00609） 疫情 壟斷