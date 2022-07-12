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局勢混亂 殃及外商!

財金專欄 02:30 2022/07/12

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環球股市周一偏軟為主，投資者觀望美國周三宣布消費物價指數以及一眾銀行周四開始宣布業績。亞太區股市以日本表現較佳，上周五由於安倍遇刺的消息入市，本來上升的日股在收市時急回，初步調查顯示，是由於兇徒個人對

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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