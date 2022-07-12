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半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？

財金專欄 11:53 2022/07/12

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加息陰霾殺到，而且股票市場波動，影響二手市場承接力，連帶半新盤亦受波及，近日不少SSD鬆綁貨成交，原業主持貨逾3年，未能享受樓價升值之餘，更要輸錢離場。

...

欄名 : 樓市分析

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