半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 財金專欄 11:53 2022/07/12 分享： 分享： 加息陰霾殺到，而且股票市場波動，影響二手市場承接力，連帶半新盤亦受波及，近日不少SSD鬆綁貨成交，原業主持貨逾3年，未能享受樓價升值之餘，更要輸錢離場。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價穩定 負擔變輕 要增加多少收入？ 2022/05/13 樓價穩定 負擔變輕 要增加多少收入？ 壓縮樓價 圓上車夢 2022/06/11 壓縮樓價 圓上車夢 新官初上任 樓價多有冲喜 2022/07/01 新官初上任 樓價多有冲喜 你可能感興趣 樓價穩定 負擔變輕 要增加多少收入？ 01:00 2022/05/13 樓價穩定 負擔變輕 要增加多少收入？ 壓縮樓價 圓上車夢 16:08 2022/06/11 壓縮樓價 圓上車夢 新官初上任 樓價多有冲喜 01:00 2022/07/01 新官初上任 樓價多有冲喜 最新專欄文章 利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 2022/07/11 利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 解決供應問題 先由提高透度開始 2022/07/08 解決供應問題 先由提高透度開始 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 2022/07/07 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 2022/07/06 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 二手市場 星漣海 馬鞍山 晉海II 將軍澳 發展商