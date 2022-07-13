【疫後復甦】瑞士盈豐看好3類消費股下半年表現

瑞士盈豐銀行（EFG BANK）董事總經理兼投資策略主管甄俊傑在接受《投資理財周刊》訪問時表示，消費仍將成為推動中國經濟的重要一環，消費股可看高一綫。

國務院於5月底提出六方面共33項措施，以穩定經濟發展。甄俊傑認為，今次與2020年時的「大水灌溉式」不同，較為針對性，推出不少措施去鼓勵消費，如消費券、汽車補貼及減稅等。

最近兩周看到內房銷售改善，房地產有助帶動財富效應，可以幫助提高人們的消費意慾。防疫政策開始逐步放寬，像最近隔離政策由「14+7」變成「7+3」，亦有利人流及消費。

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