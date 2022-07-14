【息口趨勢】瑞士盈豐料美通脹將見頂 聯儲局年底或停加息

市場擔心美國經濟衰退，瑞士盈豐銀行（EFG BANK）董事總經理兼投資策略主管甄俊傑在接受《投資理財周刊》訪問時表示，今年年底前再加1.75厘屬合理，但在一口氣大幅加息後，經濟增長會大幅放緩，預計去到今年第四季經濟數字會明顯轉弱，到時聯儲局或會「停一停、睇一睇」。

「拐點將於2023年出現，如果經濟縮得好快，2023年下半年或第四季減息亦不出奇。美國經濟明年或會以低於2%的速度慢增長，而中間一兩季可能出現輕微衰退的情況。」

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