【美國衰退】高盛：若陷衰退標指要見3150點 二季企業盈利要關注

市場對美國經濟增長放緩以至衰退的預期愈演愈烈，而接下來美股第二季業績期將是重要的風向標。高盛指，雖然市場預期第二季標普500指數的每股盈利按年僅增長6%，容易達標，但謹慎的第三季指引或會觸發盈利預估下調。雖然該行基礎預期情景仍是美國可迴避經濟衰退，但該行目前料30%機率美國於2023年陷入衰退，若衰退來臨，標指面對盈利預測及估值雙雙下調，今年或要跌至3150點，較現水平跌18%。

按照高盛基礎預期，2022年標普500指數的每股盈利按年增長8%，低於市場預期的10%；2023年標指的每股盈利按年增長6%，低於市場預期的9%。高盛解釋，這是因為市場正估計企業盈利在第三及第四季可恢復至雙位數的按年增長，但該行認為當中對利潤率的預測過份樂觀，料企業會在第二季業績中給予保守預期，觸發盈利預估下調。

如果美國經濟只是增長放緩，那麼高盛仍看標指於今年底升至4300點。但若美國果真陷入衰退，股市下跌空間則值得關注。高盛指，衰退環境下標指2023年的每股盈利會按年倒退11%，若今年反映一半，加上估值下調至14倍市盈率，那麼標指2022年底的目標就會是3150點，自年初高位4818點跌去34%，跌幅略高於過去8次衰退時平均跌市30%。

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