保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周宣布辭職後，至今有多達11人表明參加保守黨黨魁選舉。惟保守黨自身陷入嚴重分裂，短時間內亦根本走不出高通脹困局，疊加脫歐後遺症相繼浮現，無論誰人成為新一任首相，要交出理想政績，帶領該黨走出政治泥沼的難度均非常高，恐怕難以扭轉保守黨執政日子正在倒數的命運。

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