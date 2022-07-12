保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 國際 19:41 2022/07/12 分享： 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周宣布辭職後，至今有多達11人表明參加保守黨黨魁選舉。惟保守黨自身陷入嚴重分裂，短時間內亦根本走不出高通脹困局，疊加脫歐後遺症相繼浮現，無論誰人成為新一任首相，要交出理想政績，帶領該黨走出政治泥沼的難度均非常高，恐怕難以扭轉保守黨執政日子正在倒數的命運。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/11 英牛油價熱議 與港比較無意思 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 你可能感興趣 英牛油價熱議 與港比較無意思 22:46 2022/07/11 英牛油價熱議 與港比較無意思 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 22:36 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 19:39 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 最新專欄文章 國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思 今日 英牛油價熱議 與港比較無意思 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/11 英牛油價熱議 與港比較無意思 國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 2022/07/11 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 政治 選舉 內政 英國保守黨 辛偉誠 約翰遜 文翠珊 卡梅倫 英國