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【息口趨勢】景順Kristina Hooper：2個原因 料聯儲局本月加息0.75厘

財金猛人追蹤 17:17 2022/07/13

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美國勞工部在上周五（7月8日）公布強勁的6月就業報告，當中非農業職位已回升至極接近新冠疫情爆發前的水平（點擊圖片放大），預示加息暫未引發美國經濟衰退。此外，該就業報告顯示工資增長緩慢，表明部分通脹壓力正在緩解（點擊圖片放大）

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，現時聯儲局需保持激進的立場，從而能夠評估9月份的局勢，而且可能於第四季度採取不那麼激進的緊縮路徑。

    點擊圖片放大
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獨家專訪 花旗劉顯達 下半年薦4大潛力板塊下一頁

基於以下兩個原因：

  • 美國經濟依然相對強勁，特別是勞動力市場，因此美國可以容忍如此大的加息幅度。
  • 6月份聯邦公開市場委員會會議紀錄，提供了關於再加息75點子的令人信服理由：「倘若公眾開始質疑聯邦公開市場委員會按需調整政策立場的決心，居高不下的通脹可能會根深蒂固。」

Kristina Hooper相信，聯儲局......

延伸閱讀：

【通脹Vs衰退】熊市=衰退？施羅德統計：美熊市約33%機會逃過衰退（第二版）

【熊圖論市】15幅圖 建銀國際示此熊不簡單（第四版）

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...

撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 財金猛人追蹤

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