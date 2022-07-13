【息口趨勢】景順Kristina Hooper：2個原因 料聯儲局本月加息0.75厘

美國勞工部在上周五（7月8日）公布強勁的6月就業報告，當中非農業職位已回升至極接近新冠疫情爆發前的水平（點擊圖片放大），預示加息暫未引發美國經濟衰退。此外，該就業報告顯示工資增長緩慢，表明部分通脹壓力正在緩解（點擊圖片放大）。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，現時聯儲局需保持激進的立場，從而能夠評估9月份的局勢，而且可能於第四季度採取不那麼激進的緊縮路徑。

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基於以下兩個原因：

美國經濟依然相對強勁，特別是勞動力市場，因此美國可以容忍如此大的加息幅度。

6月份聯邦公開市場委員會會議紀錄，提供了關於再加息75點子的令人信服理由：「倘若公眾開始質疑聯邦公開市場委員會按需調整政策立場的決心，居高不下的通脹可能會根深蒂固。」

Kristina Hooper相信，聯儲局......

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