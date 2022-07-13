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中區甲廈租金低水  機構掀「再中心化」

地產 11:00 2022/07/13

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第5波疫情影響下，今年年初的商業活動停擺，進一步推高甲廈空置率，並創下2003年「沙士」後的新高，當中只有中環區的空置率保持單位數水平，可見「再中心化」的趨勢越趨明顯。

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欄名 : 樓市分析

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