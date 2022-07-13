中區甲廈租金低水 機構掀「再中心化」 地產 11:00 2022/07/13 分享： 分享： 第5波疫情影響下，今年年初的商業活動停擺，進一步推高甲廈空置率，並創下2003年「沙士」後的新高，當中只有中環區的空置率保持單位數水平，可見「再中心化」的趨勢越趨明顯。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 2022/05/25 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 2022/07/04 新商廈搶客戰 跟風投資 東九商廈伏味濃 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 你可能感興趣 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 01:00 2022/05/25 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 16:07 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 01:00 2022/07/04 新商廈搶客戰 最新專欄文章 專家樓論 - 租金回報創新低 買樓收租怎計數 今日 租金回報創新低 買樓收租怎計數 半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 2022/07/12 半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 2022/07/11 利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 解決供應問題 先由提高透度開始 2022/07/08 解決供應問題 先由提高透度開始 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 2022/07/07 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 物業出租 空置率 九龍東 中環 商廈 尖沙咀 銅鑼灣