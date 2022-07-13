疑股神套現 比亞迪見頂？ 財金專欄 2022/07/13 分享： 分享： 股神巴菲特作為當今投資市場的殿堂級投資者，一舉一動每多成為投資界熱議，以至追逐仿效其投資取向的焦點。股神涉足港股市場不多，自15年前清倉中石油（00857），現時港股投資只有藍籌新能源車王比亞迪（ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 憂監管重臨 勿捕風捉影 2022/07/12 憂監管重臨 勿捕風捉影 透視中港美 - 急加息定局 美股照反彈 2022/07/11 急加息定局 美股照反彈 透視中港美 - 約翰遜雖落台 雨未過天難晴 2022/07/09 約翰遜雖落台 雨未過天難晴 透視中港美 - 阿里第一上市 港成交未必增 2022/07/08 阿里第一上市 港成交未必增 透視中港美 - 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 2022/07/07 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 銀行 新能源 電動車 Tesla 證監會 減持 巴菲特 轉倉 股權變動 中國石油股份（00857）