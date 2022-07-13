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疑股神套現 比亞迪見頂？

財金專欄 2022/07/13

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股神巴菲特作為當今投資市場的殿堂級投資者，一舉一動每多成為投資界熱議，以至追逐仿效其投資取向的焦點。股神涉足港股市場不多，自15年前清倉中石油（00857），現時港股投資只有藍籌新能源車王比亞迪（

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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銀行 新能源 電動車 Tesla 證監會 減持 巴菲特 轉倉 股權變動 中國石油股份（00857）

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