汽車產量增 福耀盈利好 財金專欄 2022/07/13 分享： 分享： 中港兩地股市昨日再跌，國企指數或要下見7000點大關。但內地6月汽車產銷量顯著上升，預期下半年汽車產量要追回上半年落後，以及汽車產業「新四化」，有助拉動汽車玻璃需求，福耀玻璃（03606）未來盈利增長 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【增長之路】股市浮沉 盈利增長股經得起考驗（第四版） 2022/07/12 【增長之路】股市浮沉 盈利增長股經得起考驗（第四版） 中字股實力談 - 鐵建避跌市 股息有7厘 2022/07/12 鐵建避跌市 股息有7厘 中字股實力談 - 【禍不單行】內地疫情通脹共振 恒指退守210（第四版） 2022/07/11 【禍不單行】內地疫情通脹共振 恒指退守210（第四版） 中字股實力談 - 中海油吸引 股息十多厘 2022/07/09 中海油吸引 股息十多厘 中字股實力談 - 【小暑股市熱】港股連周好淡爭持 節氣後可以吹升風（第四版） 2022/07/08 【小暑股市熱】港股連周好淡爭持 節氣後可以吹升風（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 汽車 疫情 指數 產品 人民幣