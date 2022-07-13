汽車產量增 福耀盈利好

中港兩地股市昨日再跌，國企指數或要下見7000點大關。但內地6月汽車產銷量顯著上升，預期下半年汽車產量要追回上半年落後，以及汽車產業「新四化」，有助拉動汽車玻璃需求，福耀玻璃（03606）未來盈利增長

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