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瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源

財金專欄 2022/07/13

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自俄烏衝突爆發以來，能源獨立和能源價格穩定已成為政府、企業和消費者的頭等大事。歐盟於5月18日公布名為「REPowerEU Plan」的能源計劃，闡述了加速歐洲能源轉型的措施，以減少對進口俄羅斯化石燃

...

撰文 : 程馨誼 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理

欄名 : 名家觀點

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