瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 財金專欄 2022/07/13 分享： 分享： 自俄烏衝突爆發以來，能源獨立和能源價格穩定已成為政府、企業和消費者的頭等大事。歐盟於5月18日公布名為「REPowerEU Plan」的能源計劃，闡述了加速歐洲能源轉型的措施，以減少對進口俄羅斯化石燃 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 程馨誼 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 2022/07/12 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 中金：通脹高企 利率非頂 2022/07/08 中金：通脹高企 利率非頂 專訪 - 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 2022/07/07 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 2022/07/06 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 2022/07/05 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 經濟 美國 行業 歐洲 拜登 歐盟 天然氣 建造 太陽能 宏觀分析