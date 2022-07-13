瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源

自俄烏衝突爆發以來，能源獨立和能源價格穩定已成為政府、企業和消費者的頭等大事。歐盟於5月18日公布名為「REPowerEU Plan」的能源計劃，闡述了加速歐洲能源轉型的措施，以減少對進口俄羅斯化石燃

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