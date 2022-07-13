恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 財金專欄 2022/07/13 分享： 分享： 恒指周二（12日）下跌279點，收報20844點，料要下試6月低位20697點。成交金額1,154億元。 內地3大指數 昨近低位收市 市場沒有特別重大負面消息，但在沒有利好消息刺激下，發展方向暫時按趨勢走 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 兩利淡夾擊 港股整固 2022/07/12 兩利淡夾擊 港股整固 交易講場 - 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空 2022/07/11 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空 交易講場 - 大摩看好電動車銷售 點名3車企 2022/07/09 大摩看好電動車銷售 點名3車企 交易講場 - 兩大獲政策加持板塊 2022/07/08 兩大獲政策加持板塊 交易講場 - 兩利淡因素夾擊 2022/07/07 兩利淡因素夾擊 比亞迪股份（01211） 阿里巴巴－SW（09988） 商湯－W（00020） FI二南方恒指（07500） FI南方恒指（07300） XI二南方恒科（07552） 疫情 成交 A股 GDP