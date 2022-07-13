恒指試支持 比亞迪等喘定才吼

恒指周二（12日）下跌279點，收報20844點，料要下試6月低位20697點。成交金額1,154億元。

內地3大指數 昨近低位收市

市場沒有特別重大負面消息，但在沒有利好消息刺激下，發展方向暫時按趨勢走

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