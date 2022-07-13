英保守黨跑馬仔 又一短命首相？

英國首相約翰遜宣布辭職後，至今有多達11人表明參選保守黨黨魁。惟保守黨自身陷入嚴重分裂，短時間內亦根本走不出高通脹困局，疊加脫歐後遺症相繼浮現，無論誰人成為新一任首相，要交出理想政績，帶領該黨走出政治

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