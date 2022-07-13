  • 29°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英保守黨跑馬仔 又一短命首相？

財金專欄 2022/07/13

分享：

分享：

英國首相約翰遜宣布辭職後，至今有多達11人表明參選保守黨黨魁。惟保守黨自身陷入嚴重分裂，短時間內亦根本走不出高通脹困局，疊加脫歐後遺症相繼浮現，無論誰人成為新一任首相，要交出理想政績，帶領該黨走出政治

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？
2022/07/12
保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？
國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思
2022/07/12
英牛油價熱議 與港比較無意思
英牛油價熱議 與港比較無意思
2022/07/11
英牛油價熱議 與港比較無意思
國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能
2022/07/11
俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能
俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能
2022/07/10
俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能
政治 英國 選舉 辛偉誠 約翰遜 文翠珊 通脹 脫歐 後遺症 下台

上一篇文章

「安心」研實名制 港府傾向不全民推

下一篇文章

聚焦半年數據 就業最大關切
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 局勢混亂 殃及外商!
局勢混亂 殃及外商!
國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思
英牛油價熱議 與港比較無意思
透視中港美 - 憂監管重臨 勿捕風捉影
憂監管重臨 勿捕風捉影
有政戲 - 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡
副局班底漸成形 再有上屆官員過渡
國情知聞 - 李克強內閣換血 4經濟官員矚目
李克強內閣換血 4經濟官員矚目
選股情報 - 又封城？
又封城？