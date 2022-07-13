英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 財金專欄 2022/07/13 分享： 分享： 英國首相約翰遜宣布辭職後，至今有多達11人表明參選保守黨黨魁。惟保守黨自身陷入嚴重分裂，短時間內亦根本走不出高通脹困局，疊加脫歐後遺症相繼浮現，無論誰人成為新一任首相，要交出理想政績，帶領該黨走出政治 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 2022/07/12 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/12 英牛油價熱議 與港比較無意思 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/11 英牛油價熱議 與港比較無意思 國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 2022/07/11 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 政治 英國 選舉 辛偉誠 約翰遜 文翠珊 通脹 脫歐 後遺症 下台