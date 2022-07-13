港府打算推出安心出行實名制，據悉，港府初步傾向，安心出行實名制不會全民推行；另外，特首李家超昨日也大派定心丸，表明紅黃碼制度，只限於確診者和酒店隔離人士。

上一屆政府曾表示，安心出行不會實名制，因為疫苗

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