「安心」研實名制 港府傾向不全民推 李家超派定心丸 3點澄清釋疑慮 財金專欄 2022/07/13 分享： 分享： 港府打算推出安心出行實名制，據悉，港府初步傾向，安心出行實名制不會全民推行；另外，特首李家超昨日也大派定心丸，表明紅黃碼制度，只限於確診者和酒店隔離人士。 上一屆政府曾表示，安心出行不會實名制，因為疫苗 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 支援劏房初中生 首期2千名額 今日 支援劏房初中生 首期2千名額 地區統籌組 開展新市容清潔運動 今日 地區統籌組 開展新市容清潔運動 你可能感興趣 支援劏房初中生 首期2千名額 今日 01:00 支援劏房初中生 首期2千名額 地區統籌組 開展新市容清潔運動 今日 01:00 地區統籌組 開展新市容清潔運動 最新專欄文章 有政戲 - 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 2022/07/12 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 有政戲 - 重推空置稅？ 消息：未必即出手 2022/07/11 重推空置稅？ 消息：未必即出手 有政戲 - 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 2022/07/08 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 有政戲 - 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 2022/07/07 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 有政戲 - 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 2022/07/06 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 傅流螢 疫情 政治 防疫措施 李家超 安心出行 疫苗通行證 盧寵茂 隔離檢疫