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「毒股」大賺狂奔創新高!

財金專欄 02:30 2022/07/13

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美股早一晚回落，亞太區股市周二普遍向下，恒指及上證指數均跌約1%，前者失守二萬一千點，後者則回落至三千二百點水平。早一日反彈的日本股市，昨日補跌1.8%，反映出市場情緒不安。黃昏後歐股低開後窄幅波動，

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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