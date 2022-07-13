「毒股」大賺狂奔創新高! 財金專欄 02:30 2022/07/13 分享： 分享： 美股早一晚回落，亞太區股市周二普遍向下，恒指及上證指數均跌約1%，前者失守二萬一千點，後者則回落至三千二百點水平。早一日反彈的日本股市，昨日補跌1.8%，反映出市場情緒不安。黃昏後歐股低開後窄幅波動， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 局勢混亂 殃及外商! 2022/07/12 局勢混亂 殃及外商! 投資坐標 - 等待真正的大賺特賺! 2022/07/08 等待真正的大賺特賺! 投資坐標 - 好股超賣後買入良機! 2022/07/06 好股超賣後買入良機! 投資坐標 - 優先考慮一年派兩次股息! 2022/07/05 優先考慮一年派兩次股息! 投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！ 2022/07/01 「一帶一路股」進入收成期！ 德永佳（00321） 東方表行（00398） 金達控股（00528） 天德化工（00609） 理文化工（00746） 東岳集團（00189） 疫情 盈喜