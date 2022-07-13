【下半年部署】興證張憶東：港料股底部回升 投資主綫有2條

7月港股開局弱勢，在內地疫情重燃、內房危機升温，以及海外通脹、衰退陰霾不散下，恒指近期又再於21000點水平爭持。興業證券全球首席策略分析師張憶東於最新策略報告中指出，短期在業績期間，港股重新陷入調整，但港股市場底基本探明，下半年港股盈利很大機會迎來底部回升。

張憶東指出，港股短期要面對來自國內外的動盪因素：

國內，Omicron變異株BA.5的潛在傳播擔憂，復甦行情短期迎來挑戰；港股公司業績預告徐徐展開，2季度疫情對公司業績影響程度將坐實，疫情再起變數之下，短期市場信心難提振。

國外，美股將迎來季績考驗。張憶東團隊認為，美國宏觀經濟動能回落，疊加原材料成本維持高位、勞動力成本、融資成本壓力或進一步加大，美股盈利增速料將高位回落，成為市場風險，即便是部分代表性公司業績不及預期，也將引發市場震盪。另外6月美國CPI也是一道坎。雖然近期油價有所回落、6月中國重點城市重啟是美國通脹壓力的緩解因素，但高粘性的服務業CPI按季拾級而上，是CPI的變數。

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而展望中期趨勢，張憶東看好港股市場已見底，下半年港股盈利大概率迎來底部回升，主要由兩大因素驅動：

一、常態化疫情防控制度的不斷完善，如調整密接隔離管控時長、工信部取消通信行程卡「星號」，疫情對經濟的衝擊也將明顯減弱；

二、積極的政策可以繼續期待，7月底將迎來政治局會議，不論是為完成全年發展目標，還是使得下半年經濟增長靠近潛在增長水平，定調有望繼續維持積極；

因此張憶東估計，下半年港股企業的收入在疫後復甦趨勢下大概率改善，配合大宗商品價格回落，成本壓力邊際上不再惡化情況下，上市公司利潤將有望迎來低位回升。

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來到最關鍵的投資策略。張憶東指疫情影響是短期擾動，中期布局港股的關鍵因素還是行業景氣度和政策利好。而視乎疫情走向，選股側重也有所不同：

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