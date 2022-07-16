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【星級分析師】任澤平：中國人口大遷移2022（不斷更新）

財金猛人追蹤 13:38 2022/07/16

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星級分析師任澤平指出，人口是一切經濟社會活動的基礎，人口帶來的居住需求更是房地產發展的根基。任澤平分析最新人口數據，表示一線二線城市人口仍然持續大幅流入，三級稍有流入，五六持續淨流出。東北地區人口流出最為嚴重。

注：因未獲取准確數據，本文分析暫未含港澳台。

獨家專訪 花旗劉顯達 下半年薦4大潛力板塊【下一頁

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地區層面

1978-2010年從中西部遷往東部地區的人口以勞動力為主，中西部留守兒童現像較明顯。2010年以來，部分人口回流中西部，東部地區面對用工壓力主動推進大學畢業生、技能人才等外來人口本地化，小學生增速明顯加快，東北地區人口加速流出。

分線城市層面

一二線城市常住人口持續大幅流入，三線稍有流入，四線基本平衡，五六線持續淨流出。2010年後，一二三線城市外來人口日趨本地化，分線城市小學生數增速的梯度分化更為明顯。

2010-2020年，在全國小學生數年均增長為0.7%的背景下，一二三線城市小學生數年均增速分別為3.8%、4.7%、2.4%，而四五六線城市小學生年均增速分別為1.3%、-0.5%、-1.0%。

小學生數據代表年輕人口潛力，可通過地區與全國比較、入學政策等差異，從而對比分析人口流動。除少數大城市外，大部分地區並不嚴格限制外來人口子女入學。2013年開始，北京、上海等超大城市出於人口控制需要，嚴格收緊外來人口子女入學政策。

整體遷移趨勢

中國人口流動已從四六分化走到二八分化，人口流動越來越集聚化。扣除數據缺失導致難以識別的10個地區，人口流出地區個數呈上升態勢，2000-2010年、2010-2020年分別為1375、1676，佔比從63.9%增至77.9%；人口流入地區個數下降，上述兩個時間段分別為776、475個，佔比從36.1%大幅降至22.1%。

簡而言之，有更多五六線城市人口傾向流入比更少的一二線城市。

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主要人口流出地區

分地區看，東北地區人口流出地區個數佔比從66%增至90%，東部地區從58%增至69%，中部地區從67%增至84%，西部地區從65%增至77%。

從行政建制看，地級及以上城市人口流出地區個數佔比從20%增至30%，縣級市從63%增至76%，建制縣從73%增至88%，上升幅度最為顯著。

分綫看，一、二綫城市均無人口流出地區，三綫城市從18%降至15%，四綫城市從45%增至57%，五綫城市從71%增至83%，六綫城市從69%增至86%。

主要人口流入地區

主要分為兩類：

一是人口流動更加大城市化和都市圈化，24個1000萬人以上大都市圈對全國人口增量的貢獻率持續超80%。

二是在原有產業優勢明顯的情況下，東部沿海地區仍然對勞動力有較大吸引力，其中浙江、福建、江蘇人口流入地區明顯增多。

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 財金猛人追蹤

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