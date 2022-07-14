【科企形勢】中港股票策略師：科網股反彈 非展開新升浪

經過6月底的反彈後，科網板塊近日顯著回調，對此，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「自去年第3季開始，我們認為科網股需要逢高減持，因受到監管政策和中國經濟周期影響，不過在今年5月底內地陸續解封開始，我們的看法有所改變，認為科網股下行周期已經結束，不再認為科網股須逢高減持。」

不過，鄧啟志提醒，投資者如果是在高位買入科網股，需要做好股價未能輕易回到家鄉的準備。熱門科網股股價表現可帶點擊下圖查看。

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「雖然這次板塊的反彈勢頭幾好，但之後的上升速度就會放慢，未必可以咁快返到家鄉，因為這一浸的反彈並非展開新升浪，而是情緒上的反彈。」

鄧啟志指出，由於內地經濟復甦，在科網板塊當中，較看好和經濟周期關聯度較高的股份，如電商平台和外賣平台；而遊戲板塊屬於「抗周期」，在經濟上升的周期.......

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