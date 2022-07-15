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【一文看清】回顧新能源車股7月動向（不斷更新）

研究報告 12:15 2022/07/15

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2022年踏入7月，新能源車股繼續看好。以下為讀者回顧近期新能源車相關文章。

中國為了達至「雙碳」目標，即二氧化碳排放於2030年前達到峰值及2060年前實現碳中和，大力扶持新能源車產業。2022年，相關版塊成熟，政府開始按計劃向廠商撤回補助，並推出其他政策刺激消費市場。

國內新能源車龍頭股比亞迪股份 （01211） 備受全球關注，近年徹底轉型為純電動車企業，銳意在新能源車板塊大展拳腳，點擊了解比亞迪不同車型：

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除了比亞迪外，其他品牌亦各有優勢，詳見名家頻道的不同文章：

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7月13日：

以數據發掘中國新能源汽車未來龍頭。詳見：【電動車臨界點】從S型滲透曲綫 揾最終贏家 【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

7月5日：

比亞迪 （01211） 股價連升3月，第二季大漲40%。詳見：【半年銷量】比亞迪一騎絕塵 升勢更有底氣【下一頁

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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