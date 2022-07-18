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【潛力板塊】新能源車有乜好（不斷更新）

研究報告 17:10 2022/07/18

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2022年踏入7月，新能源車股繼續看好。以下為讀者回顧近期新能源車相關文章。

中國為了達至「雙碳」目標，即二氧化碳排放於2030年前達到峰值及2060年前實現碳中和，大力扶持新能源車產業。2022年，相關版塊成熟，政府開始按計劃向廠商撤回補助，並推出其他政策刺激消費市場。

國內新能源車龍頭股比亞迪股份 （01211） 備受全球關注，近年徹底轉型為純電動車企業，銳意在新能源車板塊大展拳腳，點擊了解比亞迪不同車型：

瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁

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    +8
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除了比亞迪外，其他品牌亦各有優勢，詳見名家頻道的不同文章：

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    +2

7月16日：

普徠仕（T. Rowe Price）中國新視野股票基金經理鄭聞立看好新能源車股。詳見：【新能源車趨勢】基金經理：關注汽車關鍵零部件公司 受惠中國自動化升級 【下一頁

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    +2

7月13日：

以數據發掘中國新能源汽車未來龍頭。詳見：【電動車臨界點】從S型滲透曲綫 揾最終贏家 【下一頁

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    +2

7月5日：

比亞迪 （01211） 股價連升3月，第二季大漲40%。詳見：【半年銷量】比亞迪一騎絕塵 升勢更有底氣【下一頁

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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