花旗劉顯達：港股下半年樂觀

美國剛公布6月通脹數據，市場關注本月底聯儲局展開的議息會議的加息幅度。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受本報專訪時認為，他對港股下半年樂觀。

劉顯達表示：「我們參考過去

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