花旗劉顯達：港股下半年樂觀 財金專欄 2022/07/14 分享： 分享： 美國剛公布6月通脹數據，市場關注本月底聯儲局展開的議息會議的加息幅度。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受本報專訪時認為，他對港股下半年樂觀。 劉顯達表示：「我們參考過去 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 2022/07/13 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 2022/07/12 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 中金：通脹高企 利率非頂 2022/07/08 中金：通脹高企 利率非頂 專訪 - 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 2022/07/07 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 2022/07/06 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 港股 投資策略 投資推介 市況分析 恒生指數 疫情 中國 經濟 美國 通脹