減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 國際 21:54 2022/07/13 分享： 分享： 英國保守黨黨魁選舉展開，首輪投票本港時間今晨將有結果，候選人需要取得最少30票，才可以晉身次輪選舉，繼續爭取成為下任英國首相。保守黨「1922委員會」將首輪入閘門檻由8名提高至20名黨議員支持後，仍有多達8人達標。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/11 英牛油價熱議 與港比較無意思 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 你可能感興趣 英牛油價熱議 與港比較無意思 22:46 2022/07/11 英牛油價熱議 與港比較無意思 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 22:36 2022/07/10 俄關北溪天然氣管 德「魔幻」節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 19:39 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 最新專欄文章 國金札記 - 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 今日 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 2022/07/12 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/12 英牛油價熱議 與港比較無意思 國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 2022/07/11 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 2022/07/08 【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 政治 選舉 經濟 稅務 減稅 辛偉誠 卓慧思 英國保守黨 英國