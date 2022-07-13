減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音

英國保守黨黨魁選舉展開，首輪投票本港時間今晨將有結果，候選人需要取得最少30票，才可以晉身次輪選舉，繼續爭取成為下任英國首相。保守黨「1922委員會」將首輪入閘門檻由8名提高至20名黨議員支持後，仍有多達8人達標。

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