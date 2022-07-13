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減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音

國際 21:54 2022/07/13

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英國保守黨黨魁選舉展開，首輪投票本港時間今晨將有結果，候選人需要取得最少30票，才可以晉身次輪選舉，繼續爭取成為下任英國首相。保守黨「1922委員會」將首輪入閘門檻由8名提高至20名黨議員支持後，仍有多達8人達標。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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