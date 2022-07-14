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提防內房風險

財金專欄 2022/07/14

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港股周三表現窄幅，等待進一步方向。恒指跌46點，收報20797點，暫時仍守在6月低位20697點之上。成交金額薄弱，只得1,083億元。

內地在推出多項刺激經濟政策下，近日公布的經濟數據均偏向好，好像6

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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