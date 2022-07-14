提防內房風險 財金專欄 2022/07/14 分享： 分享： 港股周三表現窄幅，等待進一步方向。恒指跌46點，收報20797點，暫時仍守在6月低位20697點之上。成交金額薄弱，只得1,083億元。 內地在推出多項刺激經濟政策下，近日公布的經濟數據均偏向好，好像6 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 2022/07/13 恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 交易講場 - 兩利淡夾擊 港股整固 2022/07/12 兩利淡夾擊 港股整固 交易講場 - 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空 2022/07/11 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空 交易講場 - 大摩看好電動車銷售 點名3車企 2022/07/09 大摩看好電動車銷售 點名3車企 交易講場 - 兩大獲政策加持板塊 2022/07/08 兩大獲政策加持板塊 美國 港股 成交 美元 美滙指數 石油 紐約期油 碧桂園（02007） 銅價 旭輝控股集團（00884）