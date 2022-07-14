減稅是拉票王道 卻非英經濟福音 財金專欄 2022/07/14 分享： 分享： 英國保守黨黨魁選舉展開，首輪投票本港時間今晨將有結果，候選人需要取得最少30票，才可以晉身次輪選舉，繼續爭取成為下任英國首相。保守黨1922委員會將首輪入閘門檻由8名提高至20名黨議員支持後，仍有多達 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 2022/07/13 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 國金札記 - 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 2022/07/13 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 2022/07/12 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/12 英牛油價熱議 與港比較無意思 國金札記 - 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 2022/07/11 俄關北溪天然氣 德上演魔幻節能 政治 英國 通脹 GDP 選舉 辛偉誠 英國保守黨 卓慧思 英鎊