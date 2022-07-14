紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 財金專欄 2022/07/14 分享： 分享： 特首李家超昨率領一眾司長，首次出席立法會前廳交流會，各議員亦把握機會，追問市民最關心的通關、防疫問題，令大家更清楚了解港府的最新思路。 有議員直言，大家認為香港與國際通關已見曙光，因此在這議題上，追問得 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 2022/07/13 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 有政戲 - 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 2022/07/12 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 有政戲 - 重推空置稅？ 消息：未必即出手 2022/07/11 重推空置稅？ 消息：未必即出手 有政戲 - 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 2022/07/08 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 有政戲 - 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 2022/07/07 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 傅流螢 李家超 疫情 隔離檢疫 防疫措施 安心出行 疫苗 政治 銀行