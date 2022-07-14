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紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等

財金專欄 2022/07/14

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特首李家超昨率領一眾司長，首次出席立法會前廳交流會，各議員亦把握機會，追問市民最關心的通關、防疫問題，令大家更清楚了解港府的最新思路。

有議員直言，大家認為香港與國際通關已見曙光，因此在這議題上，追問得

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 李家超 疫情 隔離檢疫 防疫措施 安心出行 疫苗 政治 銀行

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