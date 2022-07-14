紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等

特首李家超昨率領一眾司長，首次出席立法會前廳交流會，各議員亦把握機會，追問市民最關心的通關、防疫問題，令大家更清楚了解港府的最新思路。

有議員直言，大家認為香港與國際通關已見曙光，因此在這議題上，追問得

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