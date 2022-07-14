【通脹之後】美聯儲7月加息1厘機會逾8成 最快明年3月調頭減息?（第二版）

美國6月CPI通脹出乎預期升幅擴大至9.1%，再創41年新高。通脹續失控下，市場預期美聯儲別無選擇，7月底FOMC會議決定加碼急加息1厘以遏抑通脹機會大增。惟急加息預期升温，並未為美國以至全球股滙債市帶動重大震盪，關鍵市場正在超前預期，急加息反而令加息周期提前結束，以至調頭減息的周期全面加快。

投資市場昨早段消化通脹失控，美聯儲加快加息步伐遏通脹預期後，市場開始超前估計，急加息引發美國以至全球經濟衰退憂慮，料有效遏抑油價及商品價格相關通脹。另當急加息令經濟及就業市場急轉弱的訊號出現時，美聯儲亦會提前叫停加息周期，甚至加快調頭減息。利率期貨最新預期，美息於今年12月見頂，最快明年3月開始減息。

美國6月CPI接近全面失控，按年大升9.1%CPI通脹較5月的8.6進一步上升，按月升幅亦加快至1.3%，遠較市場預期按年升8.8%及按月升1.1%為高；剔除能源及倉品價格的核心CPI，按年升幅雖由5月的6%稍放緩至5.9%，惟按月升幅反由0.6%加快至0.7%，同樣反映核心通脹未因早前的加息行動受控。美聯儲於6月已大幅加息0.75厘，今輪加息周期3次累加1.5厘。

利率期貨最近造價反映，市場預期7月加息1厘機會，由1日前不足1成急升至逾8成。尤其在加拿大央行昨率先加息1厘遏抑通脹前提下，美聯儲更加息行動更難有手緊的空間。

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