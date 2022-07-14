疫市無礙需求 工廈前景「秤先」 地產 14:01 2022/07/14 分享： 分享： 工商舖租售價整體持續調整，唯獨工廈能在疫市表現佳，由於疫情下工廈防守性高兼出租率理想，相信在下半年投資物業上仍「秤先」。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 跟風投資 東九商廈伏味濃 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 新商廈搶客戰 2022/07/04 新商廈搶客戰 你可能感興趣 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 16:07 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 跟風投資 東九商廈伏味濃 01:00 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 新商廈搶客戰 01:00 2022/07/04 新商廈搶客戰 最新專欄文章 中區甲廈租金低水 機構掀「再中心化」 2022/07/13 中區甲廈租金低水 機構掀「再中心化」 專家樓論 - 租金回報創新低 買樓收租怎計數 2022/07/13 租金回報創新低 買樓收租怎計數 半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 2022/07/12 半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？ 利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 2022/07/11 利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？ 解決供應問題 先由提高透度開始 2022/07/08 解決供應問題 先由提高透度開始 物業出租 疫情 工廈 商舖 基金 加息 商廈