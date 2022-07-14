  • 33°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫市無礙需求  工廈前景「秤先」

地產 14:01 2022/07/14

分享：

分享：

工商舖租售價整體持續調整，唯獨工廈能在疫市表現佳，由於疫情下工廈防守性高兼出租率理想，相信在下半年投資物業上仍「秤先」。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象
2022/06/25
超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象
跟風投資 東九商廈伏味濃
2022/07/11
跟風投資 東九商廈伏味濃
新商廈搶客戰
2022/07/04
新商廈搶客戰

你可能感興趣

超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象
16:07 2022/06/25
超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象
跟風投資 東九商廈伏味濃
01:00 2022/07/11
跟風投資 東九商廈伏味濃
新商廈搶客戰
01:00 2022/07/04
新商廈搶客戰

最新專欄文章

中區甲廈租金低水 機構掀「再中心化」
2022/07/13
中區甲廈租金低水 機構掀「再中心化」
專家樓論 - 租金回報創新低 買樓收租怎計數
2022/07/13
租金回報創新低 買樓收租怎計數
半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？
2022/07/12
半新盤蝕讓個案增 撈底時機到？
利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？
2022/07/11
利用銀主身份賣樓避辣稅 究竟值唔值？
解決供應問題 先由提高透度開始
2022/07/08
解決供應問題 先由提高透度開始
物業出租 疫情 工廈 商舖 基金 加息 商廈

下一篇文章

中區甲廈租金低水 機構掀「再中心化」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版