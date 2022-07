日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡,其留下的政治遺產再度引來關注。除了廣受談論的「安倍經濟學」外,是次推薦好書《Line of Advantage: Japan’s Grand Strategy in the Era of Abe Shinzō》作者經過深入分析,認為安倍同樣奠定了日本策略走向,結束戰後主流的被動依附美國的外交走向,重塑日本及印太地區政局。

...